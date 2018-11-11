دراسة تستحدث رجيم الأكل ببطء لإنقاص الوزن

باريس(صدى):

استحدثت حمية غذائية جديدة لإنقاص الوزن للأشخاص المصابين بالسكّري، أطلقت عليها حمية ” الإبطاء في الأكل ” .

وذكرت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية أنها أجرت اختبارات على 60 ألف شخص، وقد أظهرت وجود صلة بين الأكل بسرعة وزيادة الوزن .

وقال معدو الدراسة وهم باحثون في جامعة كيوشو ، إن تغيير سرعة الأكل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في السمنة، ومؤشّر كتلة الجسم .

وأضاف الباحثون ، أن تقليص سرعة تناول الطعام يمكن أن تكون فاعلة في تجنّب السمنة .

ودرس الباحثون ملفات طبية لقرابة ستين ألف شخص بين العامين 2008 و2013 كانوا مصابين بنوع من داء السكري ناجم غالبًا عن السمنة، وتبين أن الأشخاص الذين قالوا إنهم يأكلون على مهل (7 %) كانوا أقل سمنة من المتوسط، أما الذين يتناولون طعامهم بسرعة معتدلة (56 %) وبسرعة عالية (37 %)، فكانوا أكثر ميلًا للسمنة بنسبة 36,5 % للفئة الثانية، و44,4 % للفئة الثالثة.

ونصح الباحثون أيضًا بعدم تناول أي طعام بعد العَشاء، وعدم تناول الطعام قبل ساعتين من النوم.