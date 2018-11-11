صورة نادرة للملك سلمان وفهد بن سلطان منذ 38 عاما

نايف السالم(صدى):

انتشرت صورة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، والتقطت هذه الصورة منذ 38 عاماَ في قصر الحكم ، أثناء مبايعة الشعب للملك فهد بن عبد العزيز ملكاَ للبلاد ، وكان حينها الملك سلمان أميراَ للرياض.

يذكر أن الملك سلمان في بداية حياته السياسية تولى إمارة منطقة الرياض في الــ25 من شعبان للعام 1374هـ، واستمر حاكماً للرياض حتى العام 1380 للهجرة، حينما تقدم بطلب إعفائه من منصبه ، وتولى حكم الرياض مرة أخرى في الــ10 من رمضان في العام.