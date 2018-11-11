” الزهراني ” يرأس اللقاء الأول لمنسقي مشروع تحدي القراءة العربي بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

رأس مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني اللقاء الأول لمنسقي مشروع تحدي القراءة العربي بمكاتب التعليم في مكة المكرمة والذي ينفذه قسم اللغة العربية بحضور رئيس قسم اللغة العربية الأستاذ صالح الزهراني .

وشمل اللقاء التعريف بالمشروع وشرح فكرة جوازات السفر وآليات التنفيذ في المدارس واستعراض المنجزات خلال الأعوام السابقة ومتطلبات تنفيذ المشروع مع التطرق لخطة العام الحالي والخطوات التي يتم تنفيذها وبيان المهام المطلوبة من منسقي المشروع في مكاتب التعليم وفي المدارس والتأكيد على تسجيل جميع المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في مشروع تحدي القراءة العربي.



وأثنى المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني على الجهود المبذولة من قبل منسقي المشروع وماحققه طلاب وطالبات تعليم مكة في هذه المسابقة التي تُشجع على القراءة الهادفة وتنمي لديهم مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة .

من جهته أوضح رئيس قسم اللغة العربية بتعليم مكة الأستاذ صالح الزهراني أن المشروع الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ يهدف لتشجيع الطلاب على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي موضحاً أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي متمنياً أن يحقق طلاب وطالبات تعليم مكة مراكز متقدمة في المسابقة .