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بالصور.. بي إم دبليو الفئة الثامنة المكشوفة تبدأ الانتاج في ألمانيا

بالصور.. بي إم دبليو الفئة الثامنة المكشوفة تبدأ الانتاج في ألمانيا
برلين(صدى):

انضمت الى بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه في خط التجميع في مصنع دينجولفينج بألمانيا ، شقيقها المكشوفة الجديدة ويجري تصنيع الطراز المكشوف الرائد إلى جانب الفئة الخامسة والفئة السابعة في ولاية بافاريا السفلى ، التي تلقت استثمارات أقل من 100 مليون يورو أو 114 مليون دولار للتحضير لانتاج عائلة النموذج الجديدة.

وتتنافس السيارة مع منافسين مثل مرسيدس بنز S-Class كابريوليه كما تستفيد سيارة BMW الفئة الثامنة المكشوفة من سقف مرن متعدد الطبقات يتم فتحه وإغلاقه بضغطة زر واحدة في 15 ثانية ، ويأتي باللون الأسود قياسيا أو فضي أنثراسايت كخيار ، ويقال إن السقف يقلل من وزن السيارة ، مع توفيره العزل الصوتي الجيد عن العالم الخارجي.

وعندما تطرح السيارة للبيع في مارس 2019 ، ستتوفر بمحركين, الأول هو الديزل ، في نسخة xDrive 840d ، مع 315 حصان و 680 نيوتن متر من عزم الدوران ينتج من محرك 3.0 لتر سداسي الاسطوانات. أما بالنسبة لطراز M850i xDrive الذي يعمل بالبنزين ، فهو يستخدم محرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين يعمل على إنتاج 523 حصان وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر .

ويأتي كلا المحركان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ويقال إنه يتوافق مع معيار انبعاث Euro 6d Temp. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في الوقت المناسب.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4963 ] نشر منذ 12 دقيقة

اقوى صناعة ع الاطلاق
الصناعة الألمانيه
صناعة متعوب عليها
حديد قوة متانه استخدام
ماهي صناعة اليوم مشي حالك
ا لمانيا انجبت هلتر

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