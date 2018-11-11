بالصور.. بي إم دبليو الفئة الثامنة المكشوفة تبدأ الانتاج في ألمانيا

برلين(صدى):

انضمت الى بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه في خط التجميع في مصنع دينجولفينج بألمانيا ، شقيقها المكشوفة الجديدة ويجري تصنيع الطراز المكشوف الرائد إلى جانب الفئة الخامسة والفئة السابعة في ولاية بافاريا السفلى ، التي تلقت استثمارات أقل من 100 مليون يورو أو 114 مليون دولار للتحضير لانتاج عائلة النموذج الجديدة.

وتتنافس السيارة مع منافسين مثل مرسيدس بنز S-Class كابريوليه كما تستفيد سيارة BMW الفئة الثامنة المكشوفة من سقف مرن متعدد الطبقات يتم فتحه وإغلاقه بضغطة زر واحدة في 15 ثانية ، ويأتي باللون الأسود قياسيا أو فضي أنثراسايت كخيار ، ويقال إن السقف يقلل من وزن السيارة ، مع توفيره العزل الصوتي الجيد عن العالم الخارجي.

وعندما تطرح السيارة للبيع في مارس 2019 ، ستتوفر بمحركين, الأول هو الديزل ، في نسخة xDrive 840d ، مع 315 حصان و 680 نيوتن متر من عزم الدوران ينتج من محرك 3.0 لتر سداسي الاسطوانات. أما بالنسبة لطراز M850i xDrive الذي يعمل بالبنزين ، فهو يستخدم محرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين يعمل على إنتاج 523 حصان وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن متر .

ويأتي كلا المحركان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ويقال إنه يتوافق مع معيار انبعاث Euro 6d Temp. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار في الوقت المناسب.