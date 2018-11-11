انتشار صور فاضحة لممرضين في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات

مليكة فؤاد(صدى):

هزت مجموعة من الصور الفاضحة لممرضين المغرب؛ حيث ظهر الممرضون في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الصور تم التقاطها من داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، حيث تظهر ممرضًا على سرير رفقة ممرضات أخريات وفي أوضاع حميمية؛ فيما لم يصدر أي تصريح من المستشفى عن ذلك حتى الآن.