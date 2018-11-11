انتشار صور فاضحة لممرضين في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات
هزت مجموعة من الصور الفاضحة لممرضين المغرب؛ حيث ظهر الممرضون في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات.
ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الصور تم التقاطها من داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، حيث تظهر ممرضًا على سرير رفقة ممرضات أخريات وفي أوضاع حميمية؛ فيما لم يصدر أي تصريح من المستشفى عن ذلك حتى الآن.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يصلح حال المسلمين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4963 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يكفينا الشر
العلاقات نوعان
حميمة وجنسية
العلاقة الحميمة مثل قبلاتو وحضن الخ
تختلف عن علاقة جنسيه مثل الجماع
ابو أحمد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 دقائق
هـ المغرب من بلاويها كرهتها😣😣😣