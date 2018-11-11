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انتشار صور فاضحة لممرضين في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات

انتشار صور فاضحة لممرضين في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات
مليكة فؤاد(صدى):

هزت مجموعة من الصور الفاضحة لممرضين المغرب؛ حيث ظهر الممرضون في وضعيات لا أخلاقية بأحد المستشفيات.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الصور تم التقاطها من داخل المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، حيث تظهر ممرضًا على سرير رفقة ممرضات أخريات وفي أوضاع حميمية؛ فيما لم يصدر أي تصريح من المستشفى عن ذلك حتى الآن.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 11 دقيقة

الله يصلح حال المسلمين

[ عدد التعليقات: 4963 ] نشر منذ 9 دقائق

الله يكفينا الشر
العلاقات نوعان
حميمة وجنسية
العلاقة الحميمة مثل قبلاتو وحضن الخ
تختلف عن علاقة جنسيه مثل الجماع

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 دقائق

هـ المغرب من بلاويها كرهتها😣😣😣

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