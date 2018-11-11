” القادسية ” يقطع الطريق أمام أي مفاوضات أو اتصالات بشأن كمارا

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن إدارة نادي القادسية، أغلقت الباب أمام أحد الأندية الراغبة بقوة في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا، بعد المستوى اللافت الذي ظهر به.

ولفت إلى أن إدارة أحد الأندية الكبرى قادت مفاوضات شفهية مع نظيرتها في القادسية، مستفسرة إياها عن إمكانية ضم كمارا خلال فترة التسجيل الشتوية، على أن يتم تقديم عرض رسمي بهذا الخصوص حال تمت الموافقة.

وأكد أن إدارة القادسية قطعت الطريق أمام أي مفاوضات أو اتصالات بخصوص كمارا، مؤكدة أن اللاعب ليس للبيع وأن النادي يحتاج إليه في هذه الفترة تحديدا.

وأبان أن النادي المفاوض وفي سبيل كسب موافقة القادسية، رفع عرضه الشفهي إلى 35 مليون ريال ، وتملك إدارة القادسية عقد كمارا لمدة أربعة أعوام، بعد أن وقع اللاعب في الموسم الماضي كلاعب مواليد.

وكان كمارا قد قاد القادسية لتحقيق فوزه الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بتسجيله هدفين في مرمى الأهلي.