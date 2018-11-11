” الجوازات ” توضح إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد بعد الخروج النهائي

نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد وبتأشيرة جديدة؛ وذلك بعد الخروج النهائي.

حيث وجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر ” تويتر ” مفاده: ” هل يستطيع المقيم العودة على كفيل جديد وتاشيرة جديدة بعد خروجه نهائي وليس عليه ملاحظات في فترة قريبة ؟ ” .

وردت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” في حال تمت المغادرة بشكل نظامي ولا توجد ملاحظات، يمكن العودة بعد انهاء اجراءات دخولك ” .