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” الجوازات ” توضح إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد بعد الخروج النهائي

” الجوازات ” توضح إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد بعد الخروج النهائي
نايف السالم(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد وبتأشيرة جديدة؛ وذلك بعد الخروج النهائي.

حيث وجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر ” تويتر ” مفاده: ” هل يستطيع المقيم العودة على كفيل جديد وتاشيرة جديدة بعد خروجه نهائي وليس عليه ملاحظات في فترة قريبة ؟ ” .

وردت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” في حال تمت المغادرة بشكل نظامي ولا توجد ملاحظات، يمكن العودة بعد انهاء اجراءات دخولك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 5 دقائق

البعض يجد كفيل جديد قبل مايسافر ويتفق معه ويجلس يقرقر على كفيله حتى يسافر نهائي ويرجع مره اخرى-

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