” الجوازات ” توضح إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد بعد الخروج النهائي
أوضحت المديرية العامة للجوازات إمكانية عودة المقيم على كفيل جديد وبتأشيرة جديدة؛ وذلك بعد الخروج النهائي.
حيث وجه ” مواطن ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر ” تويتر ” مفاده: ” هل يستطيع المقيم العودة على كفيل جديد وتاشيرة جديدة بعد خروجه نهائي وليس عليه ملاحظات في فترة قريبة ؟ ” .
وردت الجوازات عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” في حال تمت المغادرة بشكل نظامي ولا توجد ملاحظات، يمكن العودة بعد انهاء اجراءات دخولك ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 5 دقائق
البعض يجد كفيل جديد قبل مايسافر ويتفق معه ويجلس يقرقر على كفيله حتى يسافر نهائي ويرجع مره اخرى-