بالفيديو.. صحفي يمني يلقي الحذاء في وجه وزير الحوثيين المنشق

فهمي محمد(صدى):

عقد وزير إعلام حكومة مليشيات الحوثي الإيرانية المنشق عبد السلام جابر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في الرياض بع إعلانه الانشقاق عن المليشيا؛ حيث أكد: ” تم إجبارنا على العمل داخل الحكومة الانقلابية.. الشعب اليمني يرفض هيمنة الانقلابيين ويتحين الفرصة للتخلص منهم. ”

وأظهر مقطع فيديو، واقعة ضرب الوزير الحوثي المنشق بالحذاء من قبل صحفي يمني في سفارة اليمن بالرياض؛ أثناء عقد المؤتمر مما أثار حفيظة ” جابر ” .

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