بالفيديو.. صحفي يمني يلقي الحذاء في وجه وزير الحوثيين المنشق
عقد وزير إعلام حكومة مليشيات الحوثي الإيرانية المنشق عبد السلام جابر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في الرياض بع إعلانه الانشقاق عن المليشيا؛ حيث أكد: ” تم إجبارنا على العمل داخل الحكومة الانقلابية.. الشعب اليمني يرفض هيمنة الانقلابيين ويتحين الفرصة للتخلص منهم. ”
وأظهر مقطع فيديو، واقعة ضرب الوزير الحوثي المنشق بالحذاء من قبل صحفي يمني في سفارة اليمن بالرياض؛ أثناء عقد المؤتمر مما أثار حفيظة ” جابر ” .
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🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4963 ] نشر منذ 20 دقيقة
الحين تنحط بيد زوار الليل
يذكرونك بحليب امك اللي رضعتك
تفكر قضية خاشقجي تهز شعرة من رأسنا
وتحب تصلح كذا علشان العالم يقول وينك
وحرية الصحافة والخرابيط
قسم بالله ولا نفكر فيك وامك اللي انجبتك
يا زق
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 14 دقيقة
يجب الحذر لايؤمن جانب الحوثيون
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2862 ] نشر منذ 12 دقيقة
يستاهل ابو وجهين ..
يوم شاف الوضع بدا يفلت من الحوثيين
وكثرت هزايمهم وقربت نهايتهم ان شاء الله
قال لازم نشرد بجلودنا ونا مع من غلب .