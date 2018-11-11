العين يرفض عروضا سعودية لضم الشحات

ماجد محمد(صدى):

رفض الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي العين الإماراتي، السماح برحيل محترفه المصري حسين الشحات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بعدما تلقى عروضًا سعودية.

وأوضح ” ماميتش ” قائلًا: ” حسين أحد أهم العناصر التي نعتمد عليها في الفريق لأنه من اللاعبين الذين يجيدون تنفيذ الأدوار الملقاه على عاتقه في الشقين الدفاعي والهجومي بصورة ممتازة، بالإضافة إلى أنه يتمتع بروح القتال والسرعة والإمكانيات الفنية العالية. ”

وتابع مدرب النصر السابق: ” الشحات يعتبر لاعب محترف وملتزم في كل شيء وليس من الممكن تعويضه بسهولة، وأبلغت الإدارة برغبتي في استمراريته وتمسكي به، خصوصاً بعد أن تلقيت بعض الاتصالات من مدربين أصدقاء لي بالدوري السعودي حول وضع اللاعب مع الفريق. ”

واستطرد مؤكدًا: ” اللاعب حسين الشحات يتمتع بالإمكانيات الفردية العالية والروح الجماعية وطبيعة التعامل الاحترافي والالتزام التكتيكي، فضلاً عن اللعب في أكثر من مركز حسب احتياجات الفريق ورؤية المدرب، وأعتقد أن الشحات يعتبر أحد أفضل اللاعبين الأجانب على مستوى الدولة والمنطقة حاليًا. “