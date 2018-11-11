بالفيديو.. دونالد ترامب يحرج ” ماكرون ” ويتجاهل مصافحته

واشنطن(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو تجاهل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مصافحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويظهر بالمقطع إقدام ” ماكرون ” على مصافحة ” ترامب ” أمام عدسات الكاميرات، ليتجاهل الأخير مصافحة الأول وهو الأمر الذي عرض ” ماكرون ” للإحراج.

وحاول ” ماكرون ” تفادي الموقف، حيث قام بالربت على يد ” ترامب ” ، عندما تجاهل الأخير مصافحته.

يُذكر أن ” ترامب ” يمضي يومين في باريس؛ وذلك لتعزيز التحالف الأمريكي الأوروبي؛ تزامنًا مع مراسم إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى.