بالفيديو.. دونالد ترامب يحرج ” ماكرون ” ويتجاهل مصافحته
وثقت إحدى مقاطع الفيديو تجاهل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مصافحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويظهر بالمقطع إقدام ” ماكرون ” على مصافحة ” ترامب ” أمام عدسات الكاميرات، ليتجاهل الأخير مصافحة الأول وهو الأمر الذي عرض ” ماكرون ” للإحراج.
وحاول ” ماكرون ” تفادي الموقف، حيث قام بالربت على يد ” ترامب ” ، عندما تجاهل الأخير مصافحته.
يُذكر أن ” ترامب ” يمضي يومين في باريس؛ وذلك لتعزيز التحالف الأمريكي الأوروبي؛ تزامنًا مع مراسم إحياء الذكرى المئة لنهاية الحرب العالمية الأولى.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 14 دقيقة
ضرمبيط العظيم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 11 دقيقة
كان مسرح ترامب ويفكر في الفرنكات