اكتشف كيفية تصفية محرك السيارة وفائدتها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعتبر المحرك أهم أجزاء السيارة، والمسؤول عن العمليات الحيوية اللازمة لتسييرها، لذا يجب العناية به وصيانته بصورة مستمرة، لأن أي عطل يصيب أحد أجزاءه يؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

وبعض الفنيين عند صيانة المحرك يذكر تصفية المحرك، وكثير من قائدي السيارات لا يدري مفهوم هذا المصطلح وما هي فوائده، وهو ما سوف نتحدث عنه خلال السطور التالية.

مصطلح تصفية المحرك، يقصد به القيام بصيانة بعض أجزاءه وتغييرها، ومن أهم الأجزاء التي يجري تصفيتها، هي تغيير فلتر الوقود، وتغيير البوجيهات “شمعات الاحتراق”، وتنظيف فلتر الهواء وإن كان يفضل أن يتم تغييره، وصيانة منظومة العادم، بالإضافة إلى تنظيف البخاخات.

كما أن كل جزء من أجزاء المحرك وله عمر افتراضي يجب تغييره بعد انتهائه، حتى لا يؤثر على المحرك بالسلب ويصيبه بالأعطال، وعلى سبيل المثال فإن عمر البوجيهات الافتراضي هو قطع مسافة 25 ألف كيلو متر، أما فلتر الهواء فيبلغ عمره قطع مسافة 50 الف كيلو متر، وهو نفس مقدار عمر فلتر الوقود.

ويؤكد المتخصصون أن عملية تصفية المحرك لها العديد من الفوائد، ومنها تحسين أداء السيارة، زيادة قوة وعزم المحرك، بالإضافة إلى تحسين استهلاك الوقود بالسيارة، وتنقية صوت المحرك وعدم اهتزازه.