خلال الأيام القادمة.. تشغيل نظام ” ساهر ” بمحافظة الخرمة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أنه سيتم تشغيل نظام الرصد الآلي ” ساهر ” بمحافظة الخرمة خلال الأيام القادمة.

وعن التفاصيل، أوضحت المصادر أنه سيتم تركيب أجهزة الرصد الآلي في دوريات أمن الطرق بالخرمة، ومن ثم القيام بتدريب الأفراد على نظام الرصد وتحديد السرعة للمركبات الصغيرة بـ 100 كم في الساعة، والشاحانات الكبيرة بـ 80 كم في الساعة.

كما أشارت إلى أن تشغيل نظام ” ساهر ” بمحافظة الخرمة، سيكون على طريق ” الخرمة – رنية ” وطريق ” الخرمة – الطائف ” .

ويأتي ذلك بعد تطبيق” ساهر ” اليوم الأحد من قِبل دوريات أمن الطرق بمحافظة رنية.