لاعب الهلال السابق ينتقد نظام المربع الذهبي
هاجم لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق فيصل أبوثنين، إمكانية العودة للعمل من خلال نظام المربع الذهبي في نهائي كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح ” أبوثنين ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” المربع الذهبي مثل الطالب الفاشل الي يعطيك خمس فرص لكي تنجح ” ، متابعًا: ” ويظلم الطالب المتميز الذي يجتهد طوال العام ويصر على النجاح بتفوق. ”
وأضاف لاعب السابق: ” المربع الذهبي معناه إلغاء الدوري وتحويل البطولات الى كؤوس …! ” ؛ فيما كانت قد صوتت أندية الرابطة مع فكرة المربع الذهبي، ما عدا نادي الهلال ونادي الاتفاق، ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة الجدل حول هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.
رااايق[ عدد التعليقات: 5906 ] نشر منذ 30 دقيقة
لا مربع لا غير مربع **!!!
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للأنصاف *** خلوها بالنقاط * واللي يجيب نقاط أكثر هو البطل ***
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أجل فريق يتعب طول الموسم ويجمع بالنقاط وأخرتها تقوله مربع ذهبي **!!!!
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 20 دقيقة
كلام سليم من الكابتن …
عندك ثلاث بطولات
الدوري … هذا نظامه معروف دوليا
وكاس البلد ( علي حسب ) … ممكن تعدل به شوي
وكاس الاتحاد المحلي … سو الي تبي به
لكن فلسفه زايده .. مسوي اني افكر و اطور هدا كلام تافه