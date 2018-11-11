لاعب الهلال السابق ينتقد نظام المربع الذهبي

نواف السالم(صدى):

هاجم لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق فيصل أبوثنين، إمكانية العودة للعمل من خلال نظام المربع الذهبي في نهائي كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” أبوثنين ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” المربع الذهبي مثل الطالب الفاشل الي يعطيك خمس فرص لكي تنجح ” ، متابعًا: ” ويظلم الطالب المتميز الذي يجتهد طوال العام ويصر على النجاح بتفوق. ”

وأضاف لاعب السابق: ” المربع الذهبي معناه إلغاء الدوري وتحويل البطولات الى كؤوس …! ” ؛ فيما كانت قد صوتت أندية الرابطة مع فكرة المربع الذهبي، ما عدا نادي الهلال ونادي الاتفاق، ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة الجدل حول هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.