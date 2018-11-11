دراسة تؤكد: عسل النحل يزيد الخصوبة لدى الرجال

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أنه له دور هام في زيادة الخصوبة عن الرجال، لافتة إلى أنه قادر على التخلص من العديد من الأمراض التى تتسبب في العقم وصعوبة الإنجاب، وذلك لاحتوائه على فيتامين B، المسؤول عن إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الذكور، بالإضافة إلى حبوب اللقاح التى تعمل على تحسين نوعية السائل المنوي عند الرجل، بالإضافة إلى احتوائه على أكسيد النيتريك والذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية، كما أنه يساعد على الانتصاب عند الرجال الذين يعانون من العجز.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة مزج العسل مع محلول حافظ للخلايا عند تجميدها، فذلك يساعد على تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

وأشارت الدراسة إلى فوائد عديدة أخرى لعسل النحل منها:مقوي جنسي قوي وعلاج رائع للعجز الجنسي، يزيد من مدة الانتصاب، علاج فعال لمشكلة الرغبة الجنسية حيث يساعد على الانتصاب وزيادة وتطويل فترة الجماع.

وأوضحت أنه يعمل على تأخير القذف دون الشعور بالتعب، بالإضافة إلى أنه يعتبر علاجا فعالا لمشكلة الضعف الجنسي لاحتوائه على الفوسفور.