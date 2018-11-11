مستشفيات القوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد 138 وظيفة صحية شاغرة ” لائحة الوظائف الصحية ” للمواطنين والمواطنات السعوديين، على مسمى ” طبيب مقيم – صيدلي “، للعمل بالإدارات والمراكز والمستشفيات العسكرية التابعة لها في مناطق المملكة.

وأوضحت أن الشروط تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس كحد أدنى، أن يكون لائقاً صحيًّا وحسن المظهر، ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، ويكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، غير محال للتقاعد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم قد أتم تسجيله بموقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بنظام (التوظيف)، لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وتعتبر لاغية بعد انتهاء فترة التقديم والمقابلات والترشيح، وفي حالة أي نقص في طلب التوظيف بالموقع سوف لن يُنظر في الطلب.

وأكدت على الالتزام بالشروط الواردة في (المتطلبات الوظيفية) لكل وظيفة، التقديم على وظيفة واحدة فقط حسب رغبة المتقدم (المقر، التخصص)، لافتةً إلى أن الأفضلية لمن لديه قبول في إحدى برامج الزمالات السعودية وحسب التخصص المعلن مع ضرورة إرفاق نسخه من القبول، وفي حال عدم حضور المتقدم للمقابلة الشخصية يعتبر ذلك عدولا منه عن الوظيفة.

وعلى جانب آخر، أشارت الإدارة أن المستندات المطلوبة هي: صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل العلمي وشهادة الامتياز + يشترط قرار معادلة من وزارة التعليم (العالي) للحاصلين على مؤهلاتهم العلمية من خارج المملكة، وصورة من الدورات التدريبية أن وجدت، وصورة من الخبرات العملية أن وجدت ومصادق عليها من التأمينات الاجتماعية.

وتابعت: صورة من شهادة التصنيف المهني، وصورة من بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول، وتعبئة جميع متطلبات برنامج التوظيف الآلي وإرفاق نسخ PDF من المؤهلات والسيرة الذاتية والهوية الوطنية؛ حيث أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ (3 / 3 / 1440هـ) وحتى تاريخ (16 / 3 / 1440هـ)، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:هنا