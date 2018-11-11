بالصور.. شعبة نصاب تستقبل الربيع بمبادرة ” الوعي البيئي “

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية شعبة نصاب و ابتدائية شعبة نصاب للبنين و ابتدائية شعبة نصاب للبنات بمبادرة ” الوعي البيئي ” التي هي تهدف لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على ” البيئة ” .

و قد تنوعت وسائل المبادرة حيث بدأت بعرض تقديمي قدمه قائد ابتدائية شعبة نصاب للبنين أ. متعب الشمري ثم تلى ذلك عرض تقديمي آخر من البلدية للمهندس : رضا سليم بعد ذلك إنتقل الطلاب للأحواض الزراعية التي أعدتها البلدية داخل المدرسة و بدأ الطلاب بغرس الأشجار وذلك بصحبة مدير بلدية شعبة نصاب المهندس : حسون العنزي وقائد ابتدائية شعبة نصاب للبنين بعد ذلك انتقل الطلاب إلى مشتل بلدية شعبة نصاب و هناك تم تعريف الطلاب والطالبات بطريقة زراعة الورود والأشجار وطرق المحافظة عليها وأهميتها .

وتندرج هذه المبادرة ضمن اهتمامات رؤية 2030 والتي هدف المبادرة السامي هو المحافظة على مقدرات الدولة – حفظها الله – والتي تشكل الحدائق والمنتزهات جزء لا يتجزأ من هذه المقدرات المهمة و زيادة الوعي البيئي الذي من شأنه المحافظة على جمال و نظافة المدن السعودية و بالتالي تخفيف العبىء الذي تبذله الدولة في سبيل تجميل وتزيين مدننا ومنتزهاتنا لتعود بأكملها إلى تشكيل روضات خضراء ذات طبيعة خضراء .

و يُعد الاهتمام بالمتنزهات البرية أحد الجوانب التي لم يفت على المبادرين التطرق لها ، حيث تم التوضيح للطلاب و الطالبات عن أهمية المحافظة على الأماكن والتنزهات البرية خصوصاً في الوقت الراهن و الذي تشهد فيه البلاد و لله الحمد موجة هطول الأمطار الموسمية والتي تبشر بفصل ربيعي متميز .