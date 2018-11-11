شاب عن قتل جاره: عملي سحر وربطني عن ممارسة حقوقي الزوجية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على تسديد طعنات قاتلة لجاره البالغ من العمر 42 عامًا؛ وذلك بعد أن تكونت قناعة لدى المتهم بأنه تعرض للإيذاء والسحر والربط من جاره.

وبالتطرق للتفاصيل، أفاد القاتل أنه كان يُعاني بعد أن تفاجئ بأنه لا يستطيع ممارسة حقوقه الزوجية لمدة 30 يومًا؛ وهو الأمر الذي أشعل الخلافات بينه وبين زوجته.

وفيما بعد علم القاتل من صديقه أن جارهم ويُدعى ” أحمد ” يعمل بموضوع السحر وأن هناك عدد من الأشخاص يذهبون إليه لكي يساعدهم في الزواج وحل المشاكل.

وبدأ القاتل في الاقتناع بأن جاره هو من قام بعمل سحر له لربطه ” منعه من ممارسة حقوقه الزوجية ” ؛ لوجود خلافات سابقة بينهم، وخلال سير ” أحمد ” بالشارع اعتدى المتهم عليه بسكين كانت في ملابسه فتوفي جاره على إثرها.

واعترف الشاب بجريمته قائلاً: ” عملي سحر ومن ساعتها حياتي ادمرت، لازم يموت، وكمان الموت مش هيشفي غليلي منه ” .

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتقرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.