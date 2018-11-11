جوجل تكافح القرصنة والتضليل بنسختها الأحدث من ” كروم “

وكالات(صدى):

تستعد شركة جوجل لاطلاق اصدارها الجديد من المتصفح الشهير كروم خلال الايام القليلة المقبلة، بمميزات جديدة تتعلق أبرزها بالخصوصية وأمان المستخدمين.

وقالت الشركة ان النسخة الاحدث من المتصفح التي تحمل رقم ٧١ بين اصداراتها تهتم بتقديم خدمة مميزة للمستخدمين فيما يتعلق بمنع المحتويات المضللة وحظر النوافذ المنبثقة الاحتيالية.

ومن اهم مميزات الاصدار الجديد من كروم المنتظر طرحه ديسمبر المقبل، قدرته على الحماية من القرصنة والتصدي لمحاولات توجيه المستخدمين الى صفحات الويب الاحتيالية والمزيفة، او التثبيت التلقائي للبرامج الضارة على هواتف واجهزة المستخدمين.