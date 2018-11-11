إصابة 4 أشخاص إثر تصادم عدة مركبات بمكة

نايف السالم(صدى):

باشرت الفرق الاسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي صباح اليوم الأحد الموافق ٣/٣ /١٤٤٠هـ عند الساعة ٠٩:٤١ بلاغ عن وجود حادث تصادم بين عدة مركبات بعد أن تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة هذا البلاغ .

وفي التفاصيل أوضح شادي عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ والذي يفيد عن وجود حادث به عدة أطراف وذلك بداخل النفق الجديد المقابل لمستشفى الأمير منصور العسكري.

وأضاف عند وصول أول فرقة إتضح أن الموقع به ثلاث اصابات بسيطة واصابة متوسطة ليصل إجمالي الحالات إلى أربع حالات.

وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقل الحالة المتوسطة إلى المستشفى فيما رفضت الثلاث الحالات البسيطة النقل .