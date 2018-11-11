بالفيديو.. العثور على فأر ميت داخل وجبة طعام

بكين(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن صدمة 4 زبائن داخل مطعم في جنوب الصين؛ حينما أقدموا على تناول وجبة عشاء ساخنة بالمطعم ليتلقوا مفاجأة مقززة بوجود فأر ميت بها.

وأظهر الفيديو، إخراج الفأر من حساء مقدم بالمطعم، وعندما أخبر الزبائن الأربعة صاحب المطعم أجابهم بهدوء: ” لا تتحدثوا معي إلا إذا مرض أحد بسبب الطعام ” ؛ فيما تقدموا بشكوى للجهات المختصة.