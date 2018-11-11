بالفيديو.. العثور على فأر ميت داخل وجبة طعام
كشف مقطع فيديو، عن صدمة 4 زبائن داخل مطعم في جنوب الصين؛ حينما أقدموا على تناول وجبة عشاء ساخنة بالمطعم ليتلقوا مفاجأة مقززة بوجود فأر ميت بها.
وأظهر الفيديو، إخراج الفأر من حساء مقدم بالمطعم، وعندما أخبر الزبائن الأربعة صاحب المطعم أجابهم بهدوء: ” لا تتحدثوا معي إلا إذا مرض أحد بسبب الطعام ” ؛ فيما تقدموا بشكوى للجهات المختصة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 40 دقيقة
ممكن تحصل صرصور نمله حشره صغيره-اما فار منتهى الاهمال والقرف-وان كان كلها اهمال-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4567 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههه عاد في الصين عندهم الفيران من كثرهم يسلم عليك وانت ماشي اذا المستشفيات الفيران ينطون فوق المرضى فلا عجب
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 18 دقيقة
الفار ما هو أوسخ من تبرز بعض العماله بالفول والعدس…