بالصور.. البشرة السمراء تفوز.. إدريس ألبا يتوج بالرجل الأكثر جاذبية بالعالم

واشنطن(صدى):

كشفت مجلة بيبول الامريكية عن الفائز بجائزة الأكثر جاذبية بين الرجال في العام الجاري، ومنحت اللقب للموسيقي والممثل البريطاني إدريس ألبا.

وحصل إدريس ألبا وهو ” دي جي DJ ” معروف شارك في عدد من الافلام السينمائية، على أعلى تصويت من جانب الجماهير التي تشارك في اختيار الفائز بجائزة بيبول.

وعبر البا عن سعادته بالجائزة خاصة أنها تعتمد على تصويت الجمهور وقال مازحا إنه بعد إخباره بالأمر وقف أمام المرآة وحدث نفسه قائلا ” بالفعل أنا أبدو بمظهر جذاب اليوم “.

ويعتبر إدريس ألبا الرجل الثالث صاحب البشرة السمراء الي يفوز بجائزة بيبول كأفضل الرجال جاذبية، وذلك منذ إطلاق الجائزة للمرة الأولى عام ١٩٨٥.