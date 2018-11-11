بالصور.. السعودي الألماني بجدة يفتتح مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد

محمد السعران(صدى):

افتتح سعادة البروفيسور خالد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات السعودي الألماني بالشرق الأوسط بحضور البروفيسور سراج زكريا رئيس الجمعية المصرية للجهاز الهضمي والكبد مركز مناظير الجهاز الهضمي والكبد التخصصي بمستشفى السعودي الألماني بمحافظة جدة وبحضور نخبة من البروفيسورات والدكاترة ومنسوبي المستشفيات من إداريين وأطباء .

واقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بقص شريط إفتتاح المركز والتجول في أقسام المركز والاستماع إلى الشرح المفصل لكل قسم بالمركز ، حيث تم تجهيز المركز بأحدث مناظير الجهاز الهضمي من شركة – ( فوجي فيلم ) – والتي تعتمد علي إضاءة – ( LED ) – مما يتيح أعلى دقة في التشخيص ؛ وكذلك يتم تعقييم المناظير أوتوماتيكيا حتى نتأكد من أقصى درجات التعقيم .

عقب الافتتاح أعرب سعادة الدكتور خالد بترجي عن بالغ سعادته بالتقدم الذي حققه هذا المركز من تعليم وتدريب عدد كبير من الأطباء والممرضات السعوديين من أبناء هذا الوطن الغالي والمعطاء .

على نفس السياق أوضح الدكتور أحمد هاشم رئيس وحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى السعودي الألماني بمحافظة جدة أن الوحدة يعمل بها عدد من البروفيسورات السعوديين والممرضات السعوديات المدربين في هذا المجال .

وأضاف ؛ تتميز وحدة الجهاز الهضمي والكبد وغرف العمليات بأنها مجهزة بأحدث الاجهزة التكنولوجيا المطورة والتقنية الحديثة .

وإكد أن سلامة المريض تأتي أولوية قصوى أثناء وبعد عمل المنظار والإفاقه من التخدير ؛ لذا تم تجهيز وحدة الإفاقة بجهاز – ( مونيتور ) – لمتابعة العلامات الحيوية للمريض ، مع وجود تمريض لمتابعة المريض أثناء الإفاقة .

وفي نهاية حفل الافتتاح أخذت الصور التذكارية مع سعادته وجميع الأطباء والضيوف الكرام بهذه المناسبة .