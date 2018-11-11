بالصور.. سكودا تكشف عن سيارتها ” كودياك GT ” في الصين

بكين(صدى):

بعد استعراض ملامحها بشكل تشويقي الشهر الماضي ، كشفت سكودا رسمياً عن سيارتها كودياكGT في شنغهاي ، الصين. وأول ظهور للسيارة متعددة الاستخدامات الكوبيه كان في جناح سكودا في معرض الصين الدولي للاستيراد لعام 2018. وفي الوقت نفسه ، سيبدأ عرض موديل السيارة الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة قوانغتشو وحتى الآن ، عرضت سكودا فقط صور خارجية لطراز كودياك GT التي يبلغ طولها 4.63 أمتار .

ولم يكن هناك سوى رسم تخطيطي واحد للمقصورة ، وفي هذه الحالة ، كان الرسم قريبًا جدًا من الواقع فأول صور داخلية لسيارة سكودا جي تي تكشف عن مقصورة ذات نكهة رياضية يسيطر عليها زوج من المقاعد الرياضية مع مساند للرأس مدمجة. وتتميز منطقة الجلوس بمسند الظهر من الجلد المثقب ، بينما يحصل بقية المقعد على جلد طبيعي.

وثمة ملامح داخلية أخرى هي عجلة القيادة ذات القاع المسطح والتي تشبه عجلة كودياك RS ولكنها تفتقر إلى التطريز الأحمر وشعار vRS. ومن المثير للاهتمام ، أنها لم تزود بمبدلات للسرعة .

ومن الواضح أن لوحة القيادة هي نفسها من سيارة كودياك العادية ، مع نموذج GT الذي يحصل على مجموعة عدادات افتراضية وشاشة لمس كبيرة مركزية تشمل ميزات الاتصال في نظام المعلومات والترفيه وخدمة الواي فاي ومرآة MirrorLink و Apple CarPlay و Carlife في بايدو.

وللتذكير ، تقدم كودياك GT بمحركين TSI بسعة 2.0 لتر في الصين بقوة 138 حصان) و 217 نيوتن متر كما تأتي الاصدارات القياسية مع نظام دفع أمامي ، في حين أن المحرك الأكثر قوة يوفر الدفع الرباعي وناقل حركة DSG من سبع سرعات قياسياً.