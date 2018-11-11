” السيلفي ” يزيد الأنانية عند الأشخاص

روما(صدى):

كشفت دراسة حديثة في جامعتي سوانزي الإنجليزية وميلان الإيطالية، أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا نشر الصور الخاصة والسيلفي، يرتبط بزيادة الأنانية عند الأشخاص؛ حيث أن 20% من السكان يمكن أن تتطور عندهم صفات أنانية مرتبطة بالاستخدام الزائد عن الحد للصور والفيديو.

وأوضحت الدراسة، أن الذين يستخدمون وسائل التواصل بصورة مفرطة، من خلال نشر صورهم وفيديوهات تتعلق بهم، أظهروا زيادة في صفات الأنانية لديهم بنسبة 25%؛ لافتةً إلى أن الذين يستخدمون وسائل التواصل في التعليقات المكتوبة بشكل أساسي، مثلما هو الحال مع تويتر في الغالب، لم تظهر لديهم هذه التغيرات.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه مع مرور الوقت قد تتطور صفات الأنانية لدى المجموعة الأخيرة، وأن الزيادة في نشر التعليقات المكتوية تعني زيادة في الاتجاه نحو الأنانية؛ فيما 60% من أفراد العينة يستخدمون فيسبوك مقابل 25% يستخدمون إنستجرام و13% يستخدمون تويتر، ومثلهم يستخدمون سناب شات.