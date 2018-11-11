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  3. بالصور.. قميص الحسناء الأرجنتينية يحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل

بالصور.. قميص الحسناء الأرجنتينية يحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل

بالصور.. قميص الحسناء الأرجنتينية يحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل
بوينس آيرس(صدى):

نشرت الحسناء الأرجنتينية واندا نارا زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله صورة لها بزي بوكا جوينيورز، معلقة: ” هذه الصورة لعائلتي وأصدقائي ” .

وسادت صورة الأرجنتينية التي تمتلك شعبية كبيرة في إيطاليا والأرجنتين، موجة من الجدل بين متابعيها بعد نشرها صور على حسابها الشخصي قبل “ كلاسيكو ” الأرجنتين بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس. ، الذين وصفوها “ بالخائنة ” ، كونها مشجعة لريفر بليت.

وقامت بنشر صورة أخرى لها بزي منتخب الأرجنتين، دعت فيها للعب مباراة أرجنتينية “ تهز العالم وتبتعد عن العنف ”.

وكانت نشرت صورة ثالثة، بزي ريفر بليت، وكتبت ” من أجل قلبي”، لتؤكد ولاءها للفريق الملقب بـ ” لوس ملينيوس ”، ولكن عددا من مشجعي ريفر بليت لم يتقبلوا الفكرة، حيث علق أحدهم: “مشجع ريفر بليت الحقيقي لا يرتدي قميص بوكا أبدا “.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4567 ] نشر منذ 1 ساعة

الحين مين اللي احدث ضجة القميص ويلا صاحبت القميص😏

[ عدد التعليقات: 5906 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 31 دقيقة

كل الاثنين ضجوا-ضجتهم على حدهم مالنا دخل فيهم-

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