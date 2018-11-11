البيئة تترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية السودانية المشتركة

محمد السعران(صدى):

اختُتمت أعمال اجتماعات لجنة المتابعة للجنة السعودية السودانية المشتركة في مدينة الخرطوم الخميس الماضي، وقد ترأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، بينما ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الزراعة والغابات الدكتور أزهري باسبار، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلدين.

وفي نهاية الاجتماعات تم التوقيع على محضر يتضمن العديد من التوصيات الهادفة إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنميتها، والعمل على حل جميع المعوقات التي تواجهها، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، والأخرى التي سيتم التوقيع عليها خلال الفترة القادمة.

وعلى هامش هذه الاجتماعات التقى وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان بمعالي وزير الزراعة والغابات السوداني المهندس حسب النبي محمد، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.