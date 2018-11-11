طرق الاستفادة من مبادرة الدعم الجديدة بحساب المواطن

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” طريقة الاستفادة من المبادرة الحكومية الجديدة لدعم المستفيدين من البرنامج؛ حيث تستهدف تمكين المستفيدين من البرنامج من شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة، وذلك بدعم قيمته 600 ريال كحد أقصي شاملة قيمة التوصيل والتركيب.

وفي السياق نفسه، ورد تساؤل من أحد المستفيدين إلى حساب المواطن على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” دعم حق المكيفات.. بتعطوني الفلوس ولا أروح محل وأدفع أنا الفلوس. ”

وأجاب ” حساب المواطن ” موضحًا: | بإمكانك معرفة جميع التفاصيل من خلال: هنا ، أو من خلال التواصل مع مركز الإتصال الموحد 920024322. “