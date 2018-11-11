باع زوجته وأبناءه من أجل السكرتيرة.. دعوى خلع بسبب نكران الجميل

القاهرة(صدى):

تقدمت امراة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بعد نكران جميلها وتقضيله لسكرتيرته الخاصة عليها وهي التي تحملته لمدة عشرين عاما قضت غالبيتها في مساعدته ليصبح أحد رجال الاعمال المعروفين في القاهرة.

وقالت الزوجة إنها عانت كثيرا مع زوجها في سنواته الاولى التي انتقلا فيها من الاقاليم الى العاصمة المصرية وتحملت الحرمان من كل شيء من اجل أن يبني نفسه ويضع قدمه في أسواق التجارة بالقاهرة، وهو ما تم بالفعل لينتقلوا من حياة أقل من العادية الى حياة الثراء في غضون سنوات.

ووفقا لما نقلته صحيفة الوفد المصرية عن الزوجة فقد تداعى كل شيء واهملها زوجها كما اهمل ابناءه بعد ان اغوته السكرتيرة الخاصة به واستخوذت على تفكيره وقلبه، ونسي كل ما كان بينهما بسببها، ولذلك تقدمت بدعوى الخلع منه لانه ناكر للجميل ولم يحفظ ما قدمته له على مدار سنوات عمرها التي اهدرتها في خدمته على حد قولها.