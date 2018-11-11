إطلالة جريئة لـ ” ليلى إسكندر ” تثير الجدل

بيروت(صدى):

شاركت الفنانة ليلى إسكندر متابعيها ومحبيها بنشر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام ” بإطلالة جريئة في أحد حفلات الزفاف التي أحيتها في الطائف.

وبدت إسكندر بفستان رمادي داكن طويل وتميز بالصدر المكشوف الى حد كبير، لا سيما بقصة الـ V.

وأثارت إسكندر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة، ويأتي ذلك بعد نحو شهر من إنجابها ابنها الأول يوسف من زوجها يعقوب الفرحان.

وكانت إسكندر اختارت تسريحة تشبه ما يقمن به في الصين واليابان، حيث صبغت شعرها باللون الأسود ورفعته بالكامل على شكل كعكة، وتركت غرة قصية جداً على جبهتها، الأمر الذي عرضها للكثير من التعليقات المضحكة من قبل بعض متابعيها الذين شبهوا إطلالتها بافحدى شخصيات الرسوم المتحركة الصينية.