وزير الحوثيين المنشق: الانقلابيون صاروا في آخر أيامهم

فهمي محمد(صدى):

عقد وزير إعلام حكومة مليشيات الحوثي الإيرانية المنشق عبد السلام جابر، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في الرياض.

وأكد ” جابر ” قائلًا: ” تم إجبارنا على العمل داخل الحكومة الانقلابية.. الشعب اليمني يرفض هيمنة الانقلابيين ويتحين الفرصة للتخلص منهم ” ، مضيفًا: ” اليمنيون لا يقبلون المشاريع التي تهيمن عليهم من الخارج. ”

وتابع وزير إعلام الحوثي المنشق: ” الانقلابيون صاروا في آخر أيامهم ” ، مستطردًا: ” ما يحدث في مناطق الانقلابيين هي ممارسات ميليشيات.. الأمور مهيئة الآن لسرعة إنجاز تحرير اليمن من الانقلابيين. ”

وأضاف: ” الانقلابيون حولوا مؤسسات الدولة إلى جزر متصارعة تحكمها الميليشيات ” ، مستدركًا: ” المعتقلون في سجون الانقلابيين تتم معاملتهم بشكل غير إنساني ” ؛ مؤكدًا أن إيران ودول أخرى تدعم الانقلابيين الحوثيين.