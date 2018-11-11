تحذير هام لمرضى السمنة بشأن انقطاع التنفس أثناء النوم

واشنطن(صدى):

أجرت دراسة في الولايات المتحدة توضح أن زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة أدت إلى زيادة الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، مشيرة إلى أنه بداية لأمراض مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أن انقطاع التنفس هو مؤشر خطير لتطور أمراض خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين، وعلاوة على ذلك، عندما ينقص الشخص الأوكسجين، تتدهور قدراته العقلية.

وأوضحت أن انقطاع النفس يفسد إنتاج العديد من الهرمونات، خاصة هرمون النمو، وهذا يؤدي إلى دعم السمنة بسبب وظيفة الهرمون، لافتة:”من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، الذي يظهر عن طريق الشخير السريري، فقدان الوزن، إذا لم تقم بإزالة الاضطرابات التنفسية”، مبينة أنه في معظم الحالات، يتم استخدام أجهزة خاصة لعلاج توقف التنفس أثناء النوم.