” التجارة ” تثير الجدل بـ ” دبدوب ” وقدر ضغط

علي القحطاني (صدى):

أثارت وزارة التجارة والاستثمار، الجدل بين المتابعين بعد نشرها صورة لـ ” دبدوب ” و ” قدر ضغط ” معددة مزاياهما ومواصفتهما؛ الأمر الذي دفع نشطاء التواصل الاجتماعي للسخرية والتساؤل عن سبب التغريدتين مرجحين أن تكون حملة توعوية.

وأوضحت ” التجارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” معلقةً على صورة الدبدوب: ” دبدوب، مناسب للأطفال والكبار، مصنوع من القماش ومحشو بالقطن وفيه قطع صغيرة من البلاستيك، تتسبب لطافته في نشر السعادة والفرح، فروه ناعم لا يمكنك مفارقته إلا بصعوبة، ولديه القدرة على إصدار أصوات مثل الضحك والتنفس والبكاء. ”

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى عن قدر ضغط: ” مصنع بجودة عالية، يمكن أن تطهو فيه ألذ الأطعمة، حيث يوجد به نوع من المطاط مضاد لأي خلل في الغطاء، له تماسك عالي يجعله يتحمل ما يمكن أن ينفجر بداخله، جودته ستصدمك بشكل مفاجئ لما يقدم لك من تجربة أثناء الطهي. ”