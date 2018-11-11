سبب انخفاض أرباح ” السعودية للكهرباء ” إلى 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انخفاض صافي الربح إلى 4.9 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل 5.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6%.

وأوضحت أن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي يعود إلى ارتفاع أعباء التمويل إضافة الى تأثر الايرادات التشغيلية للربع الحالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 الذي ادى الى انخفاض ايرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية، وذلك على الرغم من الانخفاض في بعض المصاريف الناتج من تحسن الكفاءة التشغيلية لأعمال الشركة.