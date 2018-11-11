6 مطالب لسكانها.. حديبية ” مكة ” تشكو غياب الخدمات العامة والأمن

نايف السالم(صدى):

ناشد أهالي منطقة الحديبية أمانة العاصمة المقدسة بالاهتمام بالخدمات العامة التي ما تزال تحتاجها المنطقة التي تزايد عدد سكانها اضعافا خلال السنوات الاخيرة.

وقال عدد من سكان المنطقة الواقغة على بعد ٢٤ كيلو غرب مكة والمعروفة ايضا باسم الشميسي ان الكثير من الخدمات اعدلعامة مفقودة لديهم ويحتاجون لتوفيرها في اقرب وقت ممكن خاصة انه بعد ازالة المناطق العشوائية انتقل كثير من سكانها الى الحديبية مما ساهم في ظهور الازمات المختلفة بشكل اوضح خلال السنوات الخمس الاخيرة.

وطالب اهالي المنطقة بتوفير رصف الشوارع، وانشاء عدد من المدارس للبنين والبنات خاصة ان ابناء المنطقة يضطرون للذهاب يوميا الى مدارس في مكة او بحرة والجموم تبعد عنهم اكثر من ٦٠ كيلومتر.

الاهالي طالبوا ايضا، وفقا لتقرير نشرته المدينة، بانارة الشوارع، وانشاء مراكز للرعاية الصحية لتغطية حاجات السكان البالغ عددهم نحو ١٥ الف مواطن ومقيم، بالاضافة الى مطلبتعم بدعم وتطوير مسجد الحديبية الذي يعد مزارا يوميا للالاف من المعتمرين من الاسيويين.

واختتم سكان الحديبية مطالبهم بتوفير المراكز الامنية خاصة مع تكرار السرقات يوميا والتعدي على ممتلكات اصحابها وسلبها.