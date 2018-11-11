تركيا تعلن ضبط 52 مهاجرا غير شرعي قبل التسلل لليونان

اسطنبول(صدى):

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 52 مهاجرًا غير شرعي في بحر إيجه، أثناء محاولتهم التسلل إلى الجزر اليونانية.

ووفقا لوكالة ” الأناضول ” التركية، تم ضبط المهاجرين قبالة سواحل منطقة ” إكينجيك ” بولاية موغلا غرب البلاد على متن مركب. وعند تفتيش المركب تبين وجود 24 عراقيًا وسبعة صوماليين وخمسة أفغان وخمسة فلسطينيين وتسعة سوريين وإيرانيين اثنين. وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الهجرة بالولاية. كما أوقفت السلطات التركية المهربين وهم روسيان وأوكراني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي توصل الى اتفاق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، مقابل الحصول على مساعدات مالية لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.