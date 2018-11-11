كيفية السيطرة على السيارة من الانزلاق على بقعة زيت

أميرة خالد(صدى):

من أصعب المواقف التي قد يواجهها قائدي السيارات هو انزلاق سيارته فوق بقعة مسربة كبيرة من الزيت، لأن التصرف الخاطئ في هذا الموقف قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة وانقلابها، مما يعرض قائد السيارة والركاب لأضرار بالغة.

لذا سوف نستعرض هنا عدد من النصائح التي تتيح لك السيطرة على سيارتك باحترافية في حال السير على بقعة زيت:

عند مشاهدتك بقعة الزيت من مسافة كافية للتوقف، فقم بالتوقف في الحال ولا تخاطر بالسير على هذه البقعة المنزلقة حتى ولو بالقيادة على سرعة منخفضة.

حال عدم استطاعتك التوقف قبل البقعة، فعندما تصل إليها قم بالقيادة على خط مستقيم، ولا تضغط على دواسة المكابح نهائياً مع التمسك بكلتا يديك بالمقود، حتى تمر من فوق البقعة بسلام.

أثناء السير على بقعة الزيت لا تقم بالضغط على دواسة الوقود، حتى تنخفض سرعة السيارة بطريقة سلسة.

عقب مرورك من البقعة، استمر في القيادة لمسافة حتى تتأكد من إزالة آثار الزيت من إطارات سيارتك، وذلك بعد التصاق الأتربة والغبار بها، ليصنع طبقة عازلة تحمي السيارة من الانزلاق.

لو حدث انزلاق السيارة فوق الزيت، فيجب التمسك بشدة بمقود السيارة، وحاول أن تسيطر على اتجاهات سيارتك، فعندما ينحرف الجزء الخلفي ناحية اليمين عليك أن تقوم بلف مقود القيادة في نفس الاتجاه ناحية اليمين، وإذا حاول الجزء الخلفي للسيارة الانحراف ناحية اليسار قم بلف مقود القيادة ناحية اليسار في نفس الاتجاه وبقوة.

سيستمر تكرار هذه العملية لعدة مرات إلى أن تنطلق السيارة في النهاية على خط مستقيم، لكن مع ملاحظة أنه أثناء انزلاق السيارة لا تضغط على المكابح أو دواسة البنزين، إلى أن تتوقف السيارة تماماً.