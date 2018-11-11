الكشف عن عدد ضحايا حرائق الغابات في كاليفورنيا

واشنطن(صدى):

تمكن عمال الإنقاذ من العثور على جثث ” العديد ” من ضحايا الحريق الذي اجتاح مدينة بارادايز في كاليفورنيا، مما يرفع عدد القتلى إلى 23 شخصا.

وكان عدد الضحايا جراء الحرائق في كاليفورنيا بلغ 9 قتلى على الأقل قبل العثور على هذه الجثث، كما انتُشلت الجثث على مدى ساعات من بين بقايا المنازل المحترقة في بارادايز.

ومن جانبه، أوضح مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا أنّ ” حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلا “.

يذكر أن الحريق انتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس هو الأكثر تدميرا في كاليفورنيا.

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