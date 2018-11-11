تنبيه بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية والرياض

حمود العنزي(صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد والبيئة تنبيها متقدما عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة الأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول في المنطقة الشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى المناطق التي تهطل فيها الأمطار ومنها: الخفجي، الجبيل، النعيرية، رأس تنورة، الدمام، الخبر، القيصومة، حفر الباطن، الظهران، والأجزاء المجاورة، لافتة إلى أن بداية الحالة ستكون اليوم الأحد الساعة 10 وستنتهي غدا الإثنين الساعة 1

وأعلنت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة الأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وحول مناطق سقوط الأمطار: الرياض رماح، المجمعة حريملاء، المزاحمية، الدوادمي، عفيف الزلفي، الخرج، القويعية، الأفلاج السليل، والأجزاء المجاورة، كما أوضحت الأرصاد أن بداية الحالة ستكون في الساعة 10 وستنتهي في الساعة 21