تفاصيل مقتل شاب في مطعم شهير بالرياض

سعيد العجل(صدى):

فارق شاب يبلغ من العمر 18 عامًا الحياة، مساء أمس ، بطعنتين نافذتين إثر خلافًا وقع بينه وبين آخر يبلغ من العمر 17 عامًا بأحد المطاعم الشهيرة على طريق ديراب، جنوب الرياض.

وبدأ الشجار بينهما خارج المطعم الذي يقع بحي الشفا، على الموقف المخصص للسيارات وتطور الأمر لقيام الثاني بطعن الأول بسلاح أبيض ” سكين ” ما أدى لإصابته بجرح خطير في البطن والفخذ؛ حتى فارق الحياة.

ومن جانبها، سارعت الأجهزة الأمنية لمباشرة الواقعة وإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة؛ فيما بادر المتهم بتسليم نفسه وجار استكمال الإجراءات القانونية لاتخاذ ما يلزم حياله.

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