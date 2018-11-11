احذر.. الاستحمام اليومي قد يصيبك بهذه الأمراض

واشنطن(صدى):

قالت دراسة حديثة اجريت في جامعة كلول ادو بوردر ان هناك الكثير من انواع البكتيريا التي تتكون بفعل الماء والرطوبة منها تلك التي تتكون على رؤوس الدش المستخدم في الاستخدام المنزلي، وبعض هذه البكتيريا قد تكون من النوع الضار الذي يسبب الامراض التنفسية.

وقال الباحثون المسؤولون عن الدراسة ان هناك نوع من البكتيريا يسمى المايكوبكتيريا وهذه البكتيريا يتمو ويتكاثر سريعا في الماء، وعلى الرغم من أن غالبيتها من النوع غير الضار مثل الفطر (المشروم)، الا ان هناك أنواعا ضارة من المايكوبكتيريا قد تسبب امراض الرئة.

وحللت الدراسة ٦٥٦ منزلا في ارجاء الولايات المتحدة الامريكية ووجدت ان اكثر انواع البكتيريا انتشارا على رؤوس الدش في الحمامات بولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا هي البكتيريا الضارة من المايكوبكتيريا، بينما وجدت هذه البكتيريا بكميات اقل في الحمامات الاوروبية، الا ان انتشارها في المياه وعلى رؤوس دش الاستحمام ما زال لغزا للعلماء.