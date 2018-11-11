بالصور.. 10 حيل في ديكور المطبخ تسهل عمل ربة المنزل

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يلعب تصميم وتنظيم المطبخ دوراً هاماً في تسهيل عمل ربة المنزل، لذلك يجب الحرص دوماً على اختيار التصاميم والأدوات التي تحقق هذا الهدف.

وفيما يلي مجموعة من الحيل في الديكور، التي تجعل عمل ربة المنزل أكثر سهولة ومتعة في المطبخ .

– أدراج خاصة لمكونات الخبز لتكون بالمتناول دائماً، وهذ يسهل عملية إعداد الخبز والمعجنات.

– طريقة مميزة لتخزين الأطعمة المعلبة والمكونات الأخرى في خزانة مخفية أسفل منطقة المجلى.

– تركيب صنبور خاص فوق موقد الغاز لسكب الماء على وصفة الطعام عند الحاجة.

– لوح تقطيع يمكن سحبه للخارج مع فتحة صغيرة تنزل الفضلات عبرها إلى القمامة.

– تصميم أدراج منحنية لتحقيق الاستفادة القصوى من الزوايا في المطبخ للتخزين.

– تركيب خزائن صغيرة خاصة تساعد على تنظيم وترتيب الأدوات والأغراض.

– تركيب قضبان معدنية فوق منطقة المجلى لتعليق أواني الطبخ.

– لوح خاص مثقب يثبت على أحد جدران المطبخ يستخدم لتعليق شتى أدوات الطبخ.

– تركيب رفوف بأحجام مختلفة في المنطقة المحيطة بباب المطبخ لزيادة مساحات التخزين.

– الاستفادة من أبواب الخزائن في المطبخ عبر تركيب سلال صغيرة للتخزين.