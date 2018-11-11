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” يوم العُزاب ” يتسبب في ربح ” علي بابا ” 1.44 مليار دولار

” يوم العُزاب ” يتسبب في ربح ” علي بابا ” 1.44 مليار دولار
بكين(صدى):

تمكنت شركة التجارة الإلكترونية ” علي بابا ” من جني 10 مليارات يوان ” 1.44 مليار دولار ” من حجم مبيعاتها في الدقائق الأولى لحدثها السنوي المسمى ” يوم العُزّاب ” ؛ حيث ستم تحديد يوم 11/11 لهذا الحدث، كأرقام يُرمز بها إلى الفردية وعدم الزواج.

ومن جانبه، صرّح دانيال تشانج، الرئيس التنفيذي لـ ” علي بابا ” إنه يتوقع مليار طلبية خلال فترة 24 ساعة في يوم 11 نوفمبر، بينما قبيل هذا الحدث كانت هناك مخاوف من أن علي بابا ومواقع التجارة الإلكترونية الأخرى مثل ” دي جي. كوم ” التي تدير عملية بيع مماثلة، قد تتضرر بشدة من الرسوم الجديدة على السلع الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر، أنه حطمت ” علي بابا ” الأرقام القياسية السابقة في العام الماضي؛ مسجلة مبيعات بقيمة 4ر25 مليار دولار من خلال عرض خصومات كبيرة على سلع تتراوح بين الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 50 دقيقة

قرأت السيرة الذاتية للصيني دانيال تشانج، الرئيس التنفيذي لـ ” علي بابا قصة فعلا مشوقة من قاع الفقر والجوع الي مؤسس علي بابا اكبر شركة عالمية في العالم واربحه وصلت الي 25 مليار دولار العام الماضي

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