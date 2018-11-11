اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران تصادر وتتلف 477 كيلوجراما من مشتقاته

نجران(صدى):

نفذت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بنجران خلال الشهر الماضي، جولات رقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنشآت الصحية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأسفرت الجولات التي شملت 74 منشأة صحية و 90 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، عن رصد 37 مخالفة في منافذ البيع، وتحرير 270 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 477 كيلوجراماً من مشتقات التبغ المخالفة للنظام، فيما تم ضبط ومعاقبة 35 منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها.

من جهة أخرى نفذ برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة ممثلاً في برنامج ” جيلنا واعي ” ٢٠ زيارة لمدارس المتوسطة بالمنطقة، استهدفت 2059 طالباً لتوعيتهم بمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة عليه.