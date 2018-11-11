صناعة عربية.. ابتكار ملابس طبية تقيس حرارة المريض ذاتيا

القاهرة(صدى):

ابتكر فريق من طلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط في مصر ملابس طبية تعمل على قياس درجة حرارة المرضى دون الحاجة لاستخدام الوسائل التقليدية.

ويوضح الدكتور طارق أبو المعاطي، أستاذ طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ان هذه الملابس على نوعين تحتوي على ثلاثة اصباغ ملونة، اثنين في النوع الاول للملابس هي الاحمر والازرق، بينما يكون اللون البنفسجي في النوع الثاني منها، وتستخدم جميعها للتنبيه بدرجة حرارة المريض سواء كانت معتدلة او فوق المعدل الطبيعي.

وقال ان اختفاء اللون الازرق من الملابس يشير الى ارتفاع درجة حرارة المريض فوق ٣٧ درجة، بينما يشير اختفاء اللون الاحمر الى وصول الحرارة الى معدل خطير يساوي ٤٠ درجة أو يزيد، وعند اختفاء اللونين تظهر كلمة تنبيهية على الملابس هي HOT.

وصنعت هذه الملابس من مصادر نباتية محلية محملة على فضة مستخلصة من مصادر نباتية ايضا، واشار أبو المعاطي الى ان هذه الملابس سيتم عرضها في معرض “أوتيكس” للمنسوجات الذي تستضيفه بلجيكا في يونيو المقبل.