للسيدات.. تخلصن من الشعر الزائد نهائيا بالملح

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

إن ” الشعر الزائد ” هو أحد اضطرابات نمو الشعر، والذي يؤدي إلى زيادته عند الإناث، حيث يظهر الشعر الداكن والخشن بشكلٍ غزيرٍ في مناطق لا ينمو فيها مثل هذا النوع من الشعر، وينمو في الغالب عند الذكور، كالشفّة العليا، والبطن، والظهر، ويتزامن ظهوره مع سنّ البلوغ عند الإناث، بحيث تعاني 10% من النساء من الشعر الزائد .

ويعود زيادة نمو الشعر إلى العديد من الأسباب، وأهمها زيادة مستوى إنتاج الهرمونات الذكورية (الأندروجين) الذي يؤدي إلى زيادة الشعر غير المرغوب به .

وبما أن الشعر الزائد يعد مصدر إزعاج للفتاة فيتوجّب عليها إزالته، ومن طرق إزالته باستخدام الملح.

هذه أبرز الطرق والخلطات المستخدمة لإزالة الشعر الزائد نهائياً بالملح :

الطريقة الأولى

المكونات: ملح طعام خشن، وصابون زيت الزيتون المبشور، وماء الورد.

طريقة التحضير والاستعمال: تخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على قوامٍ كريميٍ، ثم يوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وتُترك لمدة ساعة أو ساعتين وفقاً لطبيعة الشعر الزائد، وعندما تتم ملاحظة تساقط الشعر تُشطف المنطقة بالماء الفاتر، ويُرطّب بماء الورد، ويُنصح بإجراء فحص على أحد أجزاء الجسم للتأكد من عدم وجود حساسية لأحد مكونات الخلطة.

الطريقة الثانية

المكونات: نصف كوب من الملح، ربع كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على البشرة، وتُدلّك به، وذلك بعد القيام بإزالة الشعر الزائد من الجذور، ثم يُترك الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، بعدها تُغسل بالماء وتُجفف جيداً، وتُكرّر هذه الخلطة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج، ولنزع الشعر الزائد نهائياً.

الطريقة الثالثة

المكونات: الملح الإنجليزي، والماء.

طريقة التحضير والاستعمال:يُملأ وعاء بالماء ثم يضاف إليه الملح الإنجليزي، ويوضع المحلول على الجسم والمناطق المراد إزالة الشعر الزائد منها، ثم تدلّك المنطقة بشكلٍ دائريٍ، ويستمر ذلك لعدة دقائق، بعدها تُغسل البشرة بالماء، وتُجفف جيداً.

الطريقة الرابعة

المكونات: 5 ملاعق كبيرة من ملح البحر، و6 ملاعق كبيرة من الكركم، و5 ملاعق كبيرة من حليب الصافي.

طريقة التحضير والاستعمال: تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ حتى يتم الحصول على عجينة، توضع كمية من الخليط على بشرةٍ نظيفةٍ، ويتم التدليك لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء البارد، ويُجفف جيداً، ثم تمسح البشرة بالتونر لإزالة آثار الكركم، ويُكرر تطبيق هذا الخليط مرة واحدة يومياً لمدة ثمانية أيام للتخلص من الشعر الزائد.

وهناك أيضا طرق علاجية لإزالة الشعر الزائد غير المرغوب به، ومنها:

– التخلص من الوزن الزائد الذي يساعد الجسم على التقليل من إفراز الهرمون الذكري.

– العلاج بالأدوية، التي يمكن أن تقلل من كمية الشعر الزائد بالجسم، ومنع نمو الشعر الجديد إضافةً إلى خفض معدل النمو وخشونة الشعر الموجود، تؤخذ هذه الأدوية لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتشمل هذه الأدوية: حبوب منع الحمل، فهي الخيار الأول لعلاج مشكلة الشعر الزائد حيث إن 60-100% من النساء ستتخلص من مشكلتها عند تناول هذا الدواء، فهذه الحبوب تعمل على خفض مستويات هرمون الأندروجين.

مضادات الأندروجين، وهي أدوية تقلل إنتاج الأندروجين أو تمنع تأثيرها في بصيلات الشعر، إن هذه الأدوية قد تسبب عيوباً خلقيةً، فينصح بعدم تناولها من قبل المرأة الحامل.

بعض الكريمات التي يصفها الطبيب المختص والتي تبطئ نمو الشعر.