بعد أسابيع من عقد القران..عشرينية تطلب الخلع بسبب محتويات الثلاجة

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة، طلبت فتاة مصرية عشرينية الخلع من زوجها، عقب مرور أسابيع معدودة على عقد القران، وتم إلغاء الزفاف بسبب محتويات الثلاجة.

وتفصيلا، أوضحت الفتاة أن والدة زوجها وأخوته يسخرون من ” خزين الثلاجة ” الذي تقوم بشراءه ، قائلة : ” عايزينا نشتري خزين تلاجة يكفي 3 شهور ” .

ووصفت الزوجة عائلة زوجها بأنهم ” ماديين ” ،ويتدخلون في شؤون منزلها بلا داعي، وتقول : ” قررت أخلعه لأنه مش راضي ننفصل “، مؤكدة أن قرارها جاء بعد العديد من المشاكل التي سببتها عائلة زوجها.