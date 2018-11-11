قرقاش: علاقتنا بالمملكة تتعزز كل يوم وفي كل مجال

أبو ظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، على قوة العلاقات السعودية الإماراتية، والتي تزداد متانة يوما بعد يوم.

وقال قرقاش في تغريدة له : ” تشرفت بمرافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في زيارته للسعودية الشقيقة و لقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ” .

وأضاف: ” العلاقات التي تجمعنا بالمملكة تتعزز كل يوم وفي كل مجال وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك. ”

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ، استقبل أمس السبت، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون والتضامن والتنسيق المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة ودولها.

كما استعرضا تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات والأزمات التي تواجهها.