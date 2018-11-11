فيديو مروع أقرب لأفلام السينما..عائلة تقتحم النيران للوصول لنقطة آمنة بكاليفورنيا

واشنطن(صدى):

في مشاهد أقرب إلى أفلام السينما، وثق مقطع فيديو، لحظة اقتحام عائلة أميركية ألسنة اللهب المستعرة، التي حولت شوارع ولاية كاليفورنيا إلى جحيم، من أجل الوصول إلى منطقة آمنة.

وتشهد كاليفورنيا حاليًا أكثر الحرائق تدميرًا في تاريخها، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 23، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

ومازال رجال الإطفاء يواصلون مواجهة الحريق ويسمى ” كامب فاير ” الذي دمر آلاف المنازل في ولاية كاليفورنيا بسبب سرعة الرياح منذ اندلاعه مساء الخميس الماضي.