قيادي حوثي يتباكى ويتوسل للمقاتلين بالعودة بعدما قرروا إلزام منازلهم

فهمي محمد(صدى):

على مايبدو أن الخلافات داخل جماعة الحوثي الإرهابية بلغت أشدها، حيث كشف قيادي حوثي عن رفض مقاتلي المليشيا العودة إلى الجبهات، مفضلين المكوث في منازلهم.

وأخذ القيادي بالمليشيا محمد البخيتي يتوسل إلى المقاتلين في تغريدة تثير السخرية، قائلا: ” إلى المجاهدين الذين ضُربت نفسياتهم بسبب الأخطاء والتجاوزات التي وقعت هنا وهناك من قِبل بعض العاملين، التي دفعتهم إلى الانعزال أو الاعتكاف في البيوت؛ لأنهم لا يستطيعون تحمُّلها بسبب حرصهم على إقامة العدل وسمعة المسيرة.. أقول لكم اليوم يومكم للتحرك إلى جبهة الساحل الغربي، وإلى الحديدة تحديدًا”. وذلك بعد فرارهم من مواقعهم ” .

وتتصاعد حدة الخلافات بين أتباع عبدالملك الحوثي وابن عمه عبدالعظيم الحوثي، الذي أدى إلى مقتل العشرات من الطرفين، بسبب شحنة مخدرات استوقفها الأخير.