جريمة مروعة..طفل يغتصب جاره ويقتله!

القاهرة(صدى):

في جريمة مروعة شهدتها منطقة ” أطفيح ” بمصر، أقدم طفل 16 سنة على اغتصاب جاره ذو الـ 7 سنوات، ثم قتله.

وتفصيلًا، قام الجاني باستدراج الطفل المجني عليه إلى المنزل بحجة اللعب معه، ثم اغتصبه، وقام بتهشيم رأسه ،بضربها بعرض الحائط، ثم ألقى بجثته أمام المنزل.

ويقول الجاني ” إيهاب ” في اعترفاته : ” لاقيت البيت فاضي، الشيطان لعب في دماغي، استدرجته بحجة اللعب في التليفون، وبعدين تعديت عليه جنسيًا، ولما هددني بتبليغ والدته خوفت يفضحني مسكت رأسه وفضلت أضربها فى الحيطة لحد ما مات، ورميت جثته قدام البيت وهربت، قتلته كان عايز يفضحني ” .

وقررت النيابة تشريح جثة الضحية، وبحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.